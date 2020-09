‘Ik vind het belangrijk dat mijn dochters weten dat eten niet in de supermarkt groeit’

Run op volkstui­nen, wachtlijs­ten lopen over: ‘Hier vergeet je even al je zorgen’

24 augustus Steeds meer mensen willen een volkstuin. In Roosendaal en Bergen op Zoom (West-Brabant) zitten ze bomvol en loopt zelfs de wachtlijst over. De vraag is duidelijk groter dan het aanbod. Of de populariteit iets te maken heeft met de corona-uitbraak is de vraag. ,,Maar het is wel opvallend dat we dit jaar veel meer aanmeldingen hebben”, zegt Christ Dietvorst.