Ikea bezorgt Zweedse balletjes nu ook aan huis

Vanaf deze week kunnen fans van het Ikea-eten tussen 12.00 en 20.00 uur een selectie van warme maaltijden, desserts, wraps, koekjes en drankjes uit het assortiment bestellen. Het zeer populaire ontbijtje van 1 euro en de patat zijn uitgesloten, meldt het bedrijf.

Mocht het een succes blijken, dan breidt Ikea de service uit naar andere steden in Nederland. ,,Deze pilot in Groningen duurt zestien weken. Daarna gaan we evalueren of er animo is om de service uit te breiden. En zo ja, welke gerechten dan in trek zijn’’, zegt Iris Midavaine, woordvoerder van Ikea Nederland. ,,In Groningen zit de winkel vrij dicht op het centrum, dus we moeten kijken hoe we in steden waarbij dit niet het geval is, toch maaltijden warm kunnen bezorgen.’’

De eerste reacties zijn positief, laat Midavaine weten. ,,We hebben de eerste dag al veel bestellingen gehad. Groningen is natuurlijk een studentenstad, dus we verwachten dat met name studenten van de dienst gebruik zullen maken.’’ Op de Thuisbezorgd-app zijn de eerste reacties positief. ,,Chille randvoorwaarden. Goede prijs/kwaliteit, lage minimumkosten en gratis bezorging’’, zegt een anonieme besteller op Thuisbezorgd.

Voor Ikea is deze samenwerking met Thuisbezorgd een logische volgende stap. Stefan Kroes, storemanager bij Ikea Groningen laat in het persbericht weten dat de nieuwe dienst past bij de services die het bedrijf al levert. ‘Onze meubels en accessoires kun al online bestellen, dus waarom ook niet testen of dit mogelijk is met ons populaire food-aanbod. We zijn erg benieuwd naar de resultaten van deze test. Op basis daarvan bepalen we of we dit verder gaan uitrollen.’