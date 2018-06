Ikea komt met vegan-ijsje

,,Volgende zomer kun je het ijsje bij onze vestigingen uit de automaat halen'', zegt de Zweedse Vera Mertes van het Ikea-foodteam. ,,Een honderd procent plantaardig ijsje.'' Nu nog worden in de Zweedse laboratoria meerdere varianten getest. ,,We weten namelijk nog niet of we over gaan op haver, fruit of sojamelk als basis. En dat kan zelfs nog verschillen per land.''



Het vergt nog aardig wat onderzoek, vervolgt Mertes. ,,Het is vooral lastig om zo’n ijsje romig te krijgen, als je geen koemelk gebruikt.'' Onlangs kreeg het AD in het Zweedse Almhult al een voorproefje van het vegan ijsje, eentje op basis van fruit. En dat smaakte prima. De bedoeling is dat het ijsje wereldwijd in de Ikea-vestigingen komt, al wordt-ie in Portugal al in de winkel getest.