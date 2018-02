IKEA komt met vegetarische hotdog

In 2016 maakte IKEA al bekend dat het de biologische Munsbit notenmix, fruitsnacks en een vegetarische variant van het populaire worstenbroodje op het menu zou zetten. IKEA begon met de Grönsaksbullar, de vegetarische Zweedse balletjes. ,,We willen mensen inspireren om een gezonder en duurzamer leven te leiden door in ons aanbod ook dit soort alternatieven te bieden'', meldt David Selier namens IKEA.

In eerste instantie test IKEA de veggie-hotdog in de winkel in Malmö. Vanaf augustus 2018 is het broodje in elke vestiging in Europa verkrijgbaar. In 2019 gaat de vegetarische variant wereldwijd de winkels in.

,,De veggie-hotdog is nog in ontwikkeling'', aldus Selier. ,,Hij is vegetarisch en op dit moment wordt nog onderzocht of alle toegevoegde ingrediënten zo zijn dat de hotdog veganistisch genoemd kan worden. Het doel is dat het uiteindelijke recept 100 procent veganistisch is.''