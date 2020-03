Ilja Gort: Dit is de reden dat Spanjaarden zo gruwelijk veel knoflook eten

videoIn het tv-programma Gort over de grens, dat elke vrijdag om 19.50 uur te zien is op NPO 2, reist Ilja Gort door Spanje. In de laatste aflevering die vanavond wordt uitgezonden duikt de wijnboer in het goede Spaanse leven.

Ilja Gort, van origine wijnboer in Frankrijk, is dol op het mediterrane leven. Hij sluit zijn zesdelige zoektocht op televisie naar Spaanse passie vanavond af in de provincie Córdoba. ,,We gaan het hebben over rimpelloos 100 worden en over geloven in iets wat niet waar is’’, begint Gort de aflevering. Hij gaat op zoek naar een oud omaatje dat kan toveren met knoflook, hij drinkt een speciale schimmelwijn waar je kerngezond oud mee zou kunnen worden en hij ontdekt de kunst van olijfolie.

Volledig scherm De knoflook van oma Carmen is inmiddels een wereldsucces. © AvroTros

Knoflook

De Spanjaarden eten ‘gekmakend veel’ knoflook, van ontbijt tot avondeten. Als sinds de tijd van de oude Egyptenaren wordt knoflook gebruikt. ,,De slaven die de piramides bouwden kregen ‘s ochtends extra knoflook, omdat ze die grote stenen door de woestijn moesten slepen’’, vertelt Gort. Maar er doen meer verhalen over knoflook en het effect ervan de ronde. Italiaanse minnaars beweren dat het de seksuele vuurkracht verbetert en je urenlang de liefde kunt bedrijven door het eten van knoflook.

Volledig scherm Ilja Gort bezoekt de bijzondere provincie Córdoba. © AvroTros Het gebruik van knoflook gaat terug tot 400 voor Christus. De Griekse grondlegger van de westerse geneeskunde, Hippocrates, gebruikte knoflook tegen grofweg elke kwaal. ,,Hij is hier 90 jaar mee geworden’’, gaat Gort verder. Van knoflook krijg je dus niet alleen meer energie, doordat het zo gezond is, is het volgens veel Spanjaarden simpelweg een goede basis voor een lang en gelukkig leven.

Oma Carmen

In de provincie Córdoba ligt het dorp Montalbán, hier draait alles om knoflook en werd ook de inmiddels wereldwijd bekende zwarte knoflook ontdekt. ,,In 1953 deed oma Carmen een paar teentjes knoflook in de oven en kletste vervolgens iets te lang met de buurvrouw. Daardoor was alle knoflook pikzwart. Voordat ze alles weggooide, proefde ze wat: het was heerlijk.’’ Haar zoon Manuel Vaquero maakte van dat proces een groot succes. Koks van over de hele wereld weten deze knoflook inmiddels te vinden.

Levenssappen

Quote Hoe erg is het om in iets te geloven wat niet waar is, als het voor diegene werkt? Ilja Gort Naast knoflook zijn in Córdoba ook de twee ‘levenssappen’ olijfolie en wijn te vinden. De tandem olijfolie en wijn begon een paar generaties geleden toen de jonge wijnboer Santiago trouwde met de dochter van een olijfolieboer. Santiago is altijd druiven blijven verbouwen en zijn vrouw olijfolie. ,,Nu runnen de volgende generaties het bedrijf en maken zij nog altijd die twee producten.’’



De bevolking in Córdoba denkt ook al duizenden jaren dat de olijfolie uit olijfbomen zeer gezond is. ,,Julius Caesar droeg het als teken van zijn onsterfelijkheid’’, geeft Gort als voorbeeld. In Spanje ontbijten ze volgens hem zelfs met een kopje olijfolie. ,,Zij geloven dat je hierdoor 100 wordt.’’

De wijngaard van Santiago heeft voornamelijk Pedro Ximenez-druiven. De nicht van Santiago, Chiaro maakt er wijn van. Zij noemt de wijn ‘de sluier van flor’. De vader van Chiaro dronk deze wijn met flor, die eruit ziet alsof hij beschimmeld is, elke dag. Hij is 88 jaar geworden en Chiaro gelooft dat hij zo oud is geworden, mede door het drinken van dit drankje. ,,Hoe erg is het om in iets te geloven wat niet waar is, als het voor diegene werkt’’, vraagt Gort zich hardop af. ,,Who cares?’’ Volgens Gort is in iets geloven altijd goed. Hierdoor konden zelfs drie verschillende religies honderden jaren in vrede samenleven in de stad Córdoba.

Warmbloedig volk

Hoewel zijn ‘roots’ in Frankrijk liggen, is Gort erg enthousiast geworden over de Spaanse cultuur. Hoewel het maken van de serie best een uitdaging was. ,,Ik ben gewend om te werken in Frankrijk of Italië, Spanje is een heel ander land met een ander soort cultuur.’’ Hij noemt de Spanjaarden ‘leuke mensen die erg toegankelijk zijn’. ,,Je kunt ze warmbloedig noemen. Veel mensen vinden het eten in Spanje slecht, maar ik ben op plekken geweest waar je fantastisch kunt eten. Alles is vers, het is gewoon heerlijk. En de koffie is ook beter dan in Frankrijk, maar dat is niet zo moeilijk.’’