Ilona lust bijna niets: 'Van m’n hamburger schraap ik alles af’

Dit is waarom je beter een hamburger kunt eten dan een salade als je ziek bent

19:12 Als we professor Elisabeth De Waele, van de Vrije Universeit Brussel, mogen geloven, is ‘fastfood als je ziek bent soms beter dan een salade met tomaat’. Dat klinkt wellicht gek, maar de hoogleraar legt het allemaal uit in een aflevering van de ‘Universiteit van Vlaanderen’. Het toverwoord in De Waeles uitleg is ‘ondervoeding’.