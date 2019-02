In 'babyrestaurant’ leren ouders over goede voeding voor hun spruit

Ook de kennis bij nieuwbakken ouders over wat baby’s mogen eten, schiet tekort en daarom zoeken het Voedingscentrum, de Good Baby Food en Nationaal Actieplan Groenten en Fruit de doelgroep op. De vorm die ze kiezen: een tijdelijk ‘babyrestaurant’ op de Negen Maanden Beurs. ,,Het idee is dat we in dat eerste pop-up restaurant informatie gaan geven over wat goede voeding is voor de baby als die min 9 maanden is tot plus 9 maanden. Goede voeding begint zelfs al voor de zwangerschap, met het slikken van foliumzuur”, legt Schutte uit.



De ouders kunnen workshops volgen en hapjes proeven die zowel goed zijn voor baby's als voor zwangere vrouwen. De beurs is van 20 tot en met 24 februari in RAI Amsterdam. Rudolph van Veen verricht de opening van het babyrestaurant.