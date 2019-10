In de paarse chocoladereep zit wel melk, maar niet van de alpenkoe

Wat is alpenmelk eigenlijk, vroegen de makers van het consumentenprogramma zich af. ,,Alpenmelk komt van koeien die in de zomer de weidegang maken naar de Alpenweide, ongeveer op 1200 meter hoogte”, vertelt de Zwitserse alpenboer Daniel Wiedner in de uitzending van vanavond.



Maar dat is niet alles. Om iets een product uit de Alpen te mogen noemen, moet het in Zwitserland ook echt verwerkt en geproduceerd worden op de bergketen. Dus niet in de vallei, de heuvels of op het platteland van Duitsland, waar de melk voor de chocoladerepen van Milka vandaan komt.



In de Europese Unie, waarvan Zwitserland geen deel uitmaakt, is de benaming ‘Alpen’ echter niet beschermd. Producenten kunnen dus zelf bepalen of hun spullen ‘alpenproducten’ zijn, zegt de Duitse onderzoeksjournalist Katarina Schickling in het programma.