In de stress voor een ster: hoe de hoogste eer soms tot een strop leidt

video Tinka maakte 100 bakblikken in de vorm van Zeeuwse knop

9 januari Tinka Leene uit Sint Laurens maakt een collector’s item van haar Zeeuwse knopbakblik. Uitgevoerd in roodkoper in een beperkte oplage van honderd stuks, genummerd en wel. Verpakt in een met zwart fluweel beklede doos. Ze zegt: ,,Het verhaal van het bakblik gaat steeds verder.”