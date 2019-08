‘In de toekomst heb je geen reden meer om vlees te eten’

Om de opwarming van de aarde enigszins te beteugelen, moet onze vleesconsumptie omlaag, is de nieuwste conclusie van de VN. Voor de echte carnivoor is dat een bittere pil. Valt de overstap te verzachten?

Een belangrijke maatregel om de klimaatverandering te beteugelen en de voedselzekerheid te verbeteren, is het drastisch omlaag brengen van de vleesconsumptie, concludeerden VN-klimaatonderzekers donderdag.

Bij menig vleesliefhebber roept dat weerstand op: het vleesverlangen zit diep. Volgens Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager, komt dat omdat vlees eten wordt gezien als een verworven recht. Toch beginnen zelfs de hardnekkigste carnivoren bij te draaien, merkt Korteweg. ,,Vleesliefhebbers zijn bang iets te moeten missen. Maar vleesvervangers worden steeds beter, en dat merkt ook de carnivoor.''

Kleine stappen

Corné van Dooren, voedingswetenschapper bij het Voedingscentrum, adviseert om met kleine veranderingen te beginnen. ,,Vervang ham op je brood een keer door ei, pindakaas of hummus. En eet in elk geval één dag per week minder vlees. Begin gewoon met kleine stappen.''

Korteweg beaamt dat. ,,Experimenteer een keer met een vegetarische bitterbal of vegetarische draadjesvlees'', zegt hij. ,,Een op de drie kopers van de Mora bitterballen geeft zelfs de voorkeur aan de vegetarische variant.''

Voor een duurzamer voedingspatroon, hoeven we niet massaal insecten te knagen, zegt Van Dooren. ,,Er zijn prima alternatieven om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Tofu, tempeh en peulvruchten. Net zoals noten, trouwens.''

Taaie lap

De smaak van vlees wordt volgens Korteweg steeds dichter benaderd met plantaardige vervangers. Kies je voor vleesvervangers, verdiep je dan in de bereiding, adviseert Korteweg. ,,Je kunt het vergelijken met biefstuk. Als je iemand zonder ervaring en kennis een biefstuk laat bakken, dan kan het een taaie lap worden. Dat geldt ook voor vleesvervangers. De vegetarische kipstukjes bak je maar heel kort in olie. De techniek is te vergelijken met het bakken van een biefstukje. Als je de kipstukjes te lang bakt, dan worden ze droog en smaken ze inderdaad niet zo lekker als echte kip.''

Het Voedingscentrum heeft ook een enigszins geruststellende boodschap. Van Dooren: ,,Het is niet nodig om vlees helemaal te vervangen, maar hou het beperkt tot 500 gram per week, waarvan niet meer dan 300 gram rood vlees.'' Het meest belastend voor het milieu zijn rund, varken, geit en schaap. Je kunt volgens het voedingscentrum ook voor duurzame vis kiezen met een MSC- of ASC-keurmerk. Ga je toch voor vlees, maak er dan een variant op de surf and turf van en combineer een kleiner stukje vlees met groente of peulvruchten.

Vleesvervangers

Korteweg noemt de vleesvervanger 'nieuw vlees', gemaakt zonder dieren. ,,Op een mkb- congres schotelden we mensen vleesvervangers voor en vertelden dat het echt vlees was. Op een aantal uitzonderingen na, vonden ze het super lekker. Ook toen we ze vertelden dat het om vleesvervangers ging'', aldus Korteweg. Zijn punt? Als de smaak even goed of zelfs beter is en de prijs lager, dan hebben ook vleesliefhebbers in de toekomst geen reden meer om vlees te eten.

Hoe zit het met kweekvlees en insecten? ,,Voorlopig win je daar geen grote slag mee'', denkt Korteweg. ,,Het is natuurlijk heel goed dat er wordt geïnnoveerd, maar vooral kweekvlees is echt iets van de nog verre toekomst.‘’