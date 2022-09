In deze buurt pluk je kosteloos uit de pluktuin: frambozen, bessen en noten

Koken & Eten Frituren ordinair? Niet als je het Meneer Wateetons vraagt: ‘Niemand vindt tempura ordinair’

Vet geeft alles smaak én een ongeëvenaard krokant jasje. Het is niet zomaar dat de beste restaurants een frituurpan hebben staan. Frituren is veel meer dan patat, frikandellen en bitterballen, stelt foodwriter Meneer Wateetons. In zijn nieuwe boek Over frituren, dat net is verschenen, vertelt hij er alles over.

14 september