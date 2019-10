In deze dorpen en steden delen pieten glutenvrije kruidnoten uit

De lijst met Glutenvrije Pieten-locaties is lang en er komen nog steeds nieuwe intochten bij. ,,Het loopt als een trein”, zegt Annette Karimi van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). De initiatieven zijn nodig, aldus de vereniging, omdat er in ons land 30.000 kinderen zijn die een strikt dieet volgen. Niet voor hun plezier, benadrukt Karimi. ,,Het is voor hen de enige manier om niet ziek te worden.”



De handreiking naar kinderen met de ziekte coeliakie (glutenintolerantie) is een idee van een moeder, Monique Stevens. De patiëntenvereniging omarmde haar initiatief, dat jaar op jaar groeit. ,,We zijn ontzettend blij dat we dit voor de kinderen kunnen doen. Hierdoor zijn ze geen uitzondering meer. Ons motto is dat alle kinderen kunnen meedoen.”



Wie als vrijwilliger wil meedoen en de kruidnoten wil uitdelen, kan zich opgeven bij de NCV. Hieronder vind je per provincie de plaatsen met Glutenvrije Pieten die tot nu toe bekend zijn, met erachter de datum van de intocht. De lijst zal naar verwachting nog elke dag langer worden.