In deze groene kantine komen energiedrank en warme choco er niet meer in

Koken en EtenWitte broodjes, roze koeken en repen chocola: in de schoolkantine van het Helicon in Nijmegen zijn ze al een tijd niet meer te koop. De vmbo-school doet het graag anders. Beter. Maar eerlijk is eerlijk: snoep helemaal uitbannen is onmogelijk.

Vriendinnen Elise Braam (13) en Fleur Oesterholt (13) helpen mee in de kantine. Fleur: ,,Het is leuk, maar twee dagen is wel genoeg. Een hele week is niet zo leuk, denk ik.” Fleur en Elise lusten graag wat er verkocht wordt in de kantine. Op de vraag of ze alles lekker vinden, roepen ze beiden volmondig ‘ja’. ,,Behalve het broodje met eiersalade”, zegt Elise. Fleur knikt instemmend: ,,Of dat met tonijn. Dat eet ik liever ook niet.” Ongezond eten doen ze eigenlijk niet. Elise: ,,Alleen op de zaterdag als ik een film kijk met mijn ouders. Dan pak ik een bakje chips.”



Tijdens het werk, waarvoor ze de eerste vijf lesuren vrij krijgen in hun rooster, maken ze tosti’s met bruinbrood, wraps, fruitsalades en verschillende soorten broodjes. Binnen tien minuten na het klinken van de pauzebel is alles op. ,,Er staat ook geen rij”, zegt Fleur. ,,Er staat eerder een klompje met mensen.” Kantines waar nog ongezond eten te krijgen valt, mogen beter hun best doen van de tweedejaars. ,,Het is belangrijk dat schoolkantines gezond eten verkopen.”

Volledig scherm Guus Pauwels en Lorenzo Vink in de moestuin van de school. © PIROSCHKA VAN DE WOUW

Eigen moestuin

De hoofdingang van de school wordt omringd door groen. Het schoolgebouw met maar vierhonderd leerlingen is klein, maar het terrein is enorm. Dat is ook wel nodig, met een eigen moestuin, een mountainbikeroute, varkens, koeien, geiten, kippen en pony’s. De leerlingen zijn bij alles betrokken, ook bij het werk in de schoolkantine. Niet zo gek dat het Voedingscentrum de school als uitstekend voorbeeld ziet.

Gisteren kreeg de school, die alleen gezond eten verkoopt met komkommers en tomaten uit eigen moestuin, haar derde zogenoemde gouden Schoolkantine Schaal op rij uitgereikt. Zo'n schaal wordt uitgereikt door de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum wanneer een kantine groente en fruit verkoopt en het aanbod voor minstens 80 procent uit de Schijf van Vijf komt (denk aan volkorenbrood of halfvolle melk). Ook moet de kantine voldoen aan vijf ‘aanvullende uitstralingspunten’, bijvoorbeeld dat gezonde voeding in de looproute naar de kantine als eerste gepresenteerd wordt. De schaal voor het Helicon is de 500ste die dit jaar is uitgereikt en dat is een record; vorig jaar werden er 475 gouden schalen uitgedeeld

Restjes voor de varkens

,,We doen er in de school alles aan om kinderen bekend te maken met gezonde voeding”, vertelt directrice Dionne Tiggelovend-Geurts. ,,De leerlingen werken bijvoorbeeld in de moestuin, daar halen ze de tomaten en de komkommers die dan weer in de kantine worden gebruikt om de broodjes mee te beleggen. Op die manier leren de leerlingen ook wat gezonde voeding is. Om de cirkel rond te maken worden de restjes afval van de kantine weer gevoerd aan de varkens en de koeien.”

Volledig scherm Dionne Tiggelovend-Geurts, Arjo Heij en Linda Hoebink (Schoolkantine Brigadier van het Voedingscentrum) © PIROSCHKA VAN DE WOUW Ine Kruit, docente voeding en voedingstechnoloog, heeft het concept van de kantine gecreëerd, vertelt de directrice. ,,De leerlingen krijgen lessen over gezonde voeding, maar ze helpen ook mee in de praktijk. Tweedejaars hebben een ‘kantinedienst’, zij helpen dan twee dagen mee. Zo leren ze over de Schijf van Vijf, maar ook wat we verkopen en vooral waarom”, aldus Tiggelovend-Geurts. Sommige leerlingen vinden dat nog wel spannend om te doen. ,,Je moet wel contact maken met de leerlingen, dus aankijken en vragen stellen. Op sociaal vlak leren ze er dus ook van.”



Rosa van Maaren (14) is allang ‘om’. Ze is bezig aan haar derde jaar en actief bij de leerlingenraad. Eigenlijk vindt ze het niet meer kunnen, ongezond eten. ,,Natuurlijk mogen er wel lekkere dingen te koop zijn, maar op sommige scholen wordt er meer ongezond eten aangeboden dan andersom. Ik vind juist dat schoolkantines gezond eten moeten aanbieden.”

Speklap

Rosa is al een paar jaar vegetariër. Ze maakt deel uit van een speciaal team van haar school, het eco-team. Dat bestaat uit vijftien leerlingen en vijf docenten en probeert de school nog groener te maken. Zelf is Rosa erg bewust bezig met eten.



Rosa: ,,Het helpt ook mee dat we hier op school dieren houden. Als we met een groepje langs de varkens lopen, gaan sommige mensen dingen roepen als ‘hey, speklap’. Dat vind ik niet fijn.” Eerder dit jaar in februari ontving de school al de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor duurzame scholen.

Quote Energie­drank­jes zijn verboden op school. Met warme chocomel zijn we ook gestopt Dionne Tiggelovend-Geurts

Eet iedereen gezond? ,,We proberen ze te verleiden om gezond te eten, maar veel kinderen nemen natuurlijk ook hun eigen eten mee", zegt directrice Tiggelovend-Geurts. ,,Energiedrankjes zijn verboden op school. Met warme chocomel zijn we ook gestopt, in plaats daarvan bieden we gratis thee op koude dagen om kinderen te stimuleren met de fiets te komen.”

Handel in energiedrankjes

Rosa weet uit eigen ervaring dat er nog een lange weg te gaan is. ,,Het gebeurt nog steeds dat leerlingen naar de supermarkt gaan om eten te kopen. Ook worden er veel zakken chips gegeten op school. Vroeger was dat wel meer dan nu.”



En dan was er ook nog de ‘handel’ in energiedrankjes, die volgens Rosa nu gelukkig niet meer voorkomt. ,,Een paar kinderen kochten dan zo’n tray met energiedrankjes en die verstopten ze dan in hun kluisje. Als je een blikje wilde, kon je dat dan bij hen kopen.” Of er nog losse energiedrankjes naar binnen worden gesmokkeld? ,,Dat durf ik niet te zeggen.”

Fabels en feiten over gezond eten: speel de quiz

(bron: Voedingscentrum en Consumentenbond)

Waar of niet waar? 'Een A-merk is altijd gezonder dan een huismerk'

'Brood is een dikmaker'

'Spelt is gezonder dan tarwe'

Welke producten bevatten het meeste suiker? Zet ze in volgorde van meest naar minst. 1: één glas chocolademelk2: één eetlepel BBQ saus3: een fles vitaminewater4: één eetlepel ketchup

'Wanneer je dorst krijgt, ben je al te laat met drinken'

'Calorieën die je na acht uur 's avonds eet, verbrand je niet meer'

Welk product bevat het meeste zout? Zet op volgorde van meest - minst. 1: 100 gram curry (de saus)2: 100 gram pastasaus3: 100 gram rookworst4: 100 gram mosterd

Een glas vruchtensap bevat evenveel calorieën als een glas frisdrank

Ook van te weinig eten kun je dik worden

Je valt af door veel water te drinken