In deze restaurants vind je naast goed eten de beste wijnen op de kaart

Koken & etenDe jaarlijkse lijst van restaurants met de beste wijnkaarten in Europa en Afrika van de website Wine Spectator bevat dit jaar 22 Nederlandse zaken. De meeste daarvan zitten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht, blijkt uit de nieuwe lijst.

Heeft de sommelier interessante keuzes gemaakt? Passen de wijnen op de kaart bij de gerechten die op tafel komen? Spreken de wijnen op de kaart veel verschillende soorten wijndrinkers aan? Dat zijn de criteria waarop de experts van Wine Spectator hun selectie baseren.



Deze Nederlandse restaurants haalden dit jaar de lijst:

Karel V in Utrecht staat sinds 2011 op de lijst. Het restaurant serveert bij het Frans georiënteerde voedsel goede Franse en Italiaanse wijnen.

The Lobby Fizeaustraat in Amsterdam is dit jaar nieuw op de lijst. Bij de lokale gerechten vonden de experts heel goede Franse wijnen, vooral uit de Bourgogne en Champagne.

Ciel Bleu in Amsterdam: op de wijnkaart staan goede Bourgognes en Bordeaux voor bij de gerechten uit de Europese keukens. Sinds 2012 op de lijst van Wine Spectator.

Bij Spectrum in het Waldorf Astoria-hotel in Amsterdam kunnen bezoekers genieten van de Franse keuken en vegetarische gerechten met goede wijnen uit Spanje, Italië en Frankrijk. Sinds 2017 op de lijst.

Bord’Eau in Hotel De l’Europe in Amsterdam: Franse keuken en wijnen uit zowel Frankrijk als Italië en Spanje. Sinds 2015 op de lijst van de wijnsite.

The White Room by Jacob Jan Boerma, in het Krasnapolsky in Amsterdam: bij de Aziatisch-Franse gerechten vind je heel goede Bourgogne. Nieuwe binnenkomer op de lijst.

De Silveren Spiegel in Amsterdam heeft een regionale keuken en goede Franse wijnen. Staat alweer sinds 2013 op de lijst.

Mos in Amsterdam voert een Franse keuken en heeft uitstekende wijnen uit allerlei landen: Frankrijk tot Italië, van Duitsland tot Oostenrijk. Veroverde in 2017 een plek op de lijst.

Fred is het eerste Rotterdamse restaurant in de lijst. De keuken wordt omschreven als Frans/Europees en de kaart bevat goede Franse wijnen, onder andere uit Bourgogne, Bordeaux en Champagne. Komt nieuw binnen in de lijst van Wine Spectator.

Fitzgerald is nog een Rotterdamse topper volgens de lijst. Bij de regionale gerechten serveert de zaak Duitse, Spaanse, Italiaanse en Franse wijnen. Stond vorig jaar voor het eerst op de lijst.

FG Restaurant, ook in Rotterdam, serveert Franse gerechten, veelal uit het seizoen. De topwijnen zijn afkomstig uit Frankrijk (Champagne wordt genoemd), Spanje en Italië. Veroverde vorig jaar een plek op de lijst.

Restaurant Joelia, bij het Rotterdamse Hilton, richt zich op Frans eten. De beste wijnen zijn ook uit dat land afkomstig; Bourgogne, Bordeaux. Er worden ook mooie wijnen uit Italië geschonken. Vanaf 2018 op de lijst.

Wox is het eerste Haagse restaurant in de lijst. Gasten krijgen daar gerechten uit de Frans-Aziatische keuken en de pareltjes op de wijnkaart komen uit Bordeaux en Italië. Wine Spectator ontdekte het restaurant in 2007 en zet het sindsdien op de lijst.

Lemongrass is een Haagse held voor veel mensen uit de regio, met topwijnen uit de Bourgogne en Bordeaux. Heeft een Franse keuken met veel seizoensproducten. Kwam in 2015 de lijst binnen.

Wijnbar Pinot is een Bredaas etablissement met Franse gerechten en wijnen uit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. De prijzen liggen hier beduidend lager dan in de restaurants in de Randstad. Viel op in 2017 en staat sindsdien op de lijst.

Con Fuego is nog een toptent in Breda. Steakhouse met aangename prijzen. De wijnen komen uit Frankrijk, Italië en Spanje. Nieuweling op de lijst van Wine Spectator.

Waterproef in Den Haag heeft een Franse keuken, maar de wijnen komen ook uit Italië. Staat sinds 2012 in de lijst.

Zarzo in Eindhoven wordt geroemd om de Spaanse gerechten. De wijnen van het restaurant komen uit Spanje, maar ook uit Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Duitsland. Staat vanaf vorig jaar op de wijnlijst.

De Treeswijkhoeve is gevestigd in Waalre, wat bewijst dat goede restaurants met fantastische wijnkaarten niet allemaal in de stad hoeven zitten. Franse keuken, wijnen uit Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk. Gaat mee in de lijst sinds vorig jaar.