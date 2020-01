In deze ‘spookrestaurants’ zul je nooit een gast vinden

In de Verenigde Staten zijn al complete gaarkeukens aan de randen van de steden te vinden. Hier worden maaltijden gekookt voor de thuisbezorgmarkt, maar ook basisgerechten gemaakt voor de restaurants. In Nederland zijn de ondernemers van deze gaarkeukens mondjesmaat aan het ondernemen, maar de ontwikkeling is nog lang niet zo groot als in Verenigde Staten, zegt de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland.

Megakeuken

Gevestigde speler hier is Bright Kitchen in Amsterdam, waar maaltijden onder verschillende merknamen worden gekookt. In grote keukens worden alle groenten gewassen en gesneden voor de restaurants in het middensegment en Albert Heijn is een week geleden in Amsterdam gestart met Allerhande Kookt. De gerechten uit het supermarkttijdschrift kun je bestellen, ze worden in zo’n megakeuken gekookt en aan huis bezorgd. Het supermarktbedrijf kondigt aan na de opstartfase te willen kijken naar andere steden.

Hollandse pot

Naast de ontwikkeling van de megakeukens aan de randen van grote steden, is daar ook de groei van de kleinere keukens zonder restaurant. Harm Wassink uit Winterswijk bedient heel wat ouderen en alleenstaande jongeren in Winterswijk en de dorpen daaromheen. Vanuit zijn keuken kookt hij voornamelijk Hollandse pot, die hij na bestelling laat bezorgen. ,,Niks exclusiefs hoor, gewoon een goede maaltijd met aardappels, groenten en vlees. Maar ook rijstgerechten of een bonenschotel.” Ouderen in de dorpen, die niet meer zelf kunnen koken, maken veel gebruik van zijn kookkunsten. ,,Ouderen nemen anders al gauw een kop poederbouillon met een sneetje brood. Dat gaat op den duur niet goed.” Een maaltijd, bestaand uit drie componenten, kost 7,70 euro, inclusief de bezorging aan huis binnen een bepaalde straal. Wassink was voorheen instellingskok maar stopte daarmee toen al het voedsel kant-en-klaar binnen kwam. Aan zijn huidige bedrijf verdient hij een aardige boterham, zegt hij zelf. ,,Gezond en vers gekookt eten, daar is behoefte aan.”

Noortje Rinzema kookt vanuit een oude snackbar in Nijmegen-Oost. Ze heeft wel een tafeltje en stoeltje staan, maar dat is meer voor de wachtende klant die de maaltijd komt ophalen. Ze kookt veelal zonder vlees en met een twist. Dus de boerenkool is bij haar met tempeh en atjar, geeft ze zelf als voorbeeld. Ze begon na haar studie vanuit haar eigen keuken voor vrienden en sportgenoten. ,,Ik zette in de app wat ik die avond ging koken en dan konden mensen intekenen. Dat ging zo goed, dat ik er een jaar geleden mijn bedrijf van heb gemaakt.” Haar klandizie zijn vooral gezinnen in de wijk die gezond en makkelijk willen eten. Bezorgen richting de rest van de stad is stap 2 binnen haar bedrijf, maar het opzetten van die logistiek kost tijd en aandacht.

De vraag aan Koninklijke Horeca Nederland is of de ghost kitchens en kleine cateraars aan huis een bedreiging zijn voor de reguliere restaurants? ,,We verwachten niet dat de groei van dark kitchens een directe invloed heeft op restaurants. Mensen die uit eten gaan, kiezen toch vaak bewust voor een unieke beleving. Bovendien biedt het ook kansen voor horecaondernemers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in de daluren op een centrale plaats productie draaien, of de bezorgservice in zijn geheel uitbesteden. Op deze manier is de bezorging een aanvulling op piekmomenten en vormt het geen belasting voor de bestaande keuken.‘’

Om hoeveel restaurants het gaat die werken met zogenoemde voorgefabriceerde gerechten in grote gezamenlijke keukens, weet KHN niet. Bedreigend voor de horeca is volgens de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland dat er vanuit die grote gaarkeukens vaak goedkoper geproduceerd kan worden.



,,Omdat de Deliveroo’s van deze wereld hun keukenvloer in beginsel kosteloos aanbieden. Door het ontbreken van kosten voor het vastgoed zijn deze productiekosten vaak aanzienlijk lager en kunnen ondernemers dus goedkoper aanbieden. Maar goed, wat de werkelijke impact is moet de komende jaren blijken. Er zijn in Nederland nog te weinig dark kitchens om daar iets over te kunnen zeggen. Als we kijken naar volwassener markten zoals de VS en UK, zien we dat de gewone bezorgrestaurants er vooral last van hebben, met name in de prijsstelling, en niet de reguliere restaurants.”