In deze sterrenrestaurants overal ter wereld eet je voor een schijntje

Top 50 goedkoopste restaurants met een Michelin-ster

1 Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle * (Singapore, à la carte, € 1,88)

2 Tim Ho Wan * (Hongkong, à la carte, € 3,24)

3 Hamo * (Zuid-Korea, Seoel, à la carte, € 6,05)

4 Chugokusai S.Sawada * (Japan, Osaka, vast menu, € 8,28)

5 Jay Fai * (Thailand, Bangkok, à la carte, € 10,24)

6 Ginza Ibuki * (Japan, Tokio, vast menu, € 10,84)

7 Three Coins * (Taiwan, Taipei, à la carte, € 11,10)

8 Lao Zheng Xing * (China, Sjanghai, à la carte, € 12,46)

9 L'Antic Moli * (Spanje, El Castell, vast menu, € 14,16)

10 Al's Place * (VS, San Francisco, à la carte, € 15,36)

11 King * (Macau, Macau, à la carte, € 15,87)

12 The Coach * (VK, Marlow, à la carte, € 18,00)

13 Ten-you * (Japan, Kyoto, vast menu, € 18,26)

14 Tuju ** (Brazilië, São Paulo, vast menu, € 19,12)

15 Fritz's Frau Franzi * (Duitsland, Düsseldorf, vast menu, € 19,12)

16 Le Pousse-Pied * (Frankrijk, La Tranche-sur-Mer, vast menu, € 19,54)

17 Vintage 1997 * (Italië, Turijn, vast menu, € 19,54)

18 Bistro Racine * (België, Braine-le-Château, vast menu, € 19,54)

19 Esquina Mocoto * (Brazilë, São Paulo, à la carte, € 20,91)

20 Tail Up Goat * (VS, Washington DC, à la carte, € 22,18)

21 Band of Bohemia * (VS, Chicago, à la carte, € 22,18)

22 The Ninth * (VK, London, vast menu, € 22,87)

23 Field * (Tjechië, Praag, à la carte, € 23,72)

24 Costes Downtown * (Hongarije, Boedapest, vast menu, € 23,98)

25 Florian Maison * (Italië, San Paolo d'Argon, vast menu, € 24,49)

26 Antiqvvm * (Portugal, Porto, vast menu, € 24,49)

27 Cookies Cream * (Duitsland, Berlijn, à la carte, € 24,49)

28 Strandlodge * (Nederland, Winterswijk, vast menu, € 26,88)

29 La Vara * (VS, New York City, à la carte, € 27,30)

30 Stazione di Posta * (Italië, Rome, à la carte, € 27,39)

31 La Riva * (Zwitserland, Lai, vast menu, € 27,48)

32 Alma * (Portugal, Lissabon, à la carte, € 32,25)

33 Atelier Amaro * (Polen, Warschau, vast menu, € 33,11)

34 Premiere * (Griekenland, Athene, à la carte, € 34,22)

35 Greenhouse * (Ierland, Dublin, vast menu, € 34,22)

36 Le Pilori * (België, Écaussinnes, vast menu, € 35,24)

37 Mee * (Brazilië, Rio de Janeiro, à la carte, € 35,92)

38 Tian * (Oostenrijk, Wenen, vast menu, € 36,18)

39 Sinne * (Nederland, Amsterdam, vast menu, € 38,14)

40 La Gaichel * (Luxemburg, Eischen, vast menu, € 38,14)

41 Pertinence * (Frankrijk, Parijs, vast menu, € 44,03)

42 Mesa * (Zwitserland, Zürich, vast menu, € 44,63)

43 La Cabra * (Spanje, Madrid, à la carte, € 48,89)

44 La Bottega * (Zwitserland, Genève, vast menu, € 49,75)

45 Grön * (Finland, Helsinki, vast menu, € 50,86)

46 Søllerød Kro * (Denemarken, Kopenhagen, vast menu, € 51,88)

47 Pelegrini * (Kroatië, Sibenik, vast menu, € 57,94)

48 Mathias Dahlgren-Matbaren * (Zweden, Stockholm, à la carte, € 74,66)

49 Galt * (Noorwegen, Oslo, vast menu, € 88,67)

50 Dill * (IJsland, Reykjavik, vast menu, € 93,44)