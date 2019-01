In dit Chinese hotel kun je in een megafonduepan zitten

Glimlachend, met zijn ogen dicht, drinkt een gast een slokje cola. In zijn andere hand houdt hij een satéprikker met stukjes vlees boven water. De tevreden man dobbert tussen de koolbladeren in een enorme ‘menselijke hotpot’ in het Hangzhou’s First World Hotel. Om hem heen zitten andere gasten tussen limoenen, sla, appelen en bananen.

Het rechthoekige zwembad, waarbij de gasten tussen fruit en groente badderen, is een heetwaterbron van het hotel en is voor de gelegenheid veranderd. Het is voor de gelegenheid in vakjes verdeeld. Met de actie wil het hotel de aandacht vestigen op een gezonde levensstijl in de aanloop naar de feesten rondom de jaarwisseling in de eerste week van februari.