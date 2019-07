In dit restaurant eet je van je telefoon, zodat je er niet op kunt kijken

Een zachte, ronde coquille, omgeven door hazelnoten en vrolijke, crèmewitte gummybeertjes gemaakt van aardpeer. Terwijl die culinaire smaakexplosie voor mijn neus ligt, zijn collega Marleen en ik verwikkeld in een geanimeerd gesprek over de aankomende etappes in de Tour de France. ,,Wat voor weer wordt het eigenlijk in de Pyreneeën?’’, vraagt ze.



Een uitgelezen moment om even naar de telefoon te grijpen om de voorspellingen in Zuid-Frankrijk erop na te slaan. Maar dat is deze avond nou nét taboe. Het kleurrijke visgerecht voor mijn neus ligt niet op een bord, maar in een handzaam plastic bakje, bovenop mijn smartphone. Zodat mijn telefoonscherm even dichtbij als praktisch onbereikbaar is.