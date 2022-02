In dit restaurant geef je je bestelling niet door aan een ober, maar aan een speciale app

column Breaking Bad in Woerden: Daniëlle blijkt op een steenworp van drugscrimi­ne­len te wonen

Vorige week was er paniek in de buurtapp. Deze keer eens niet over een hondendrol. Er liepen namelijk politiemensen en gewapende mannen door de wijk, overal hoorden we sirenes en buurtbewoners werden geboeid afgevoerd. Een vriendin die alleen thuis was met haar jonge kinderen, deed snel haar deur op slot en hoopte er maar het beste van. Het leek wel een Netflix-serie. En dat in ons gezapige wijkje in Snel en Polanen. Het gonsde al snel rond. Zou het om drugs gaan?

24 februari