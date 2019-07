In dit restaurant kun je een ‘mijn vriendin heeft geen honger’-supplement bestellen

Oxfam Novib: Supermark­ten doen niet genoeg tegen uitbuiting

3 juli De grootste vijf supermarkten in Nederland scoren opnieuw een ruime onvoldoende als het gaat om hun internationale inkoopbeleid. Albert Heijn, Jumbo, Plus, Aldi en Lidl houden volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib uitbuiting van werknemers bij hun toeleveranciers in ontwikkelingslanden in stand. De supermarktbranche herkent zich niet in de kritiek.