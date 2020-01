In dit restaurant kun je elke dag van het jaar erwtensoep eten

Koken & eten Netflixhit haalt veganisme uit verdomhoek­je: ‘Ik eet helemaal geen vlees meer’

25 januari De tijd dat plantaardig eten een geitenwollensokken-imago had, lijkt steeds meer achter ons te liggen. Daar draagt de veelbesproken Netflixhit The Game Changers aan bij. Sinds de release in september, is de trailer meer dan elf miljoen keer bekeken. De onderliggende boodschap is simpel: je hebt als sporter geen vlees nodig om goed te presteren. Kritiek op de film is er ook.