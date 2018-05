In dit restaurant roken ze al 6 generaties de lekkerste paling

Chef-koks Guillaume de Beer en Jaimie van Heije maken elke week een video over adresjes in heel Nederland waar je echt een keer naartoe moet. Deze week bezoeken zij Smit Bokkum in Volendam, waar ze al zes generaties lang paling roken. De gerookte paling is zelfs zo lekker dat Jamie van Heije erover nadenkt te blijven en de tweede man te worden die ze kan roken.