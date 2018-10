In een bungalowpark eten we het liefst gemakkelijk

Dat blijkt uit een enquête onder 1059 bezoekers van bungalowparken. Gevraagd naar hun favoriete restaurant gaf bijna de helft aan het liefst een buffet aan treffen of een à la carte-restaurant. De respondenten mochten meer antwoorden kiezen. De snackbar is ook in trek. Die eindigde op nummer drie in de lijst van favoriete eetgelegenheden.



Met het aanbod dat vakantievierders in een bungalowpark aantreffen, is men best tevreden, zo bleek uit de enquête in opdracht van BungalowparkOverzicht. Meer dan 70 procent van de mensen die de vragenlijst beantwoordden, gaven de faciliteiten een cijfer 7 of hoger voor de variatie op de menukaart. De meerderheid vond het prima gesteld met de gezelligheid.