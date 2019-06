In Europa alleen al krijgen 44 mensen per minuut voedselvergiftiging

In Europa worden 23 miljoen mensen per jaar ziek door het eten van voedsel dat besmet is met bacteriën, dat laat de World Health Organisation weten. In aanloop naar de eerste Wereld Voedselveiligheid Dag willen zij meer aandacht vragen voor dit probleem waaraan in Europa 4700 mensen per jaar overlijden.

,,Voedselvergiftiging komt dus niet alleen in ontwikkelingslanden voor. Over de hele wereld worden mensen ziek en overlijden mensen door verkeerd eten. Eten kan besmet raken in een fabriek, tijdens transport of gewoon bij mensen in de keuken”, laat Stephanie Brickman van World Health Organisation (WHO) weten.

Dr Zsuzsanna Jakab, regionaal directeur voor Europa, noemt in een persbericht de schaal waarop voedselvergiftiging zich voordoet opmerkelijk. ,,Het is iets dat wereldwijd plaatsvindt.”

De WHO organiseert op 7 juni De Wereld Voedselveiligheid Dag in samenwerking met de voedselorganisatie van de Verenigde Naties en Codex Alimentarius, een wereldwijde organisatie die door nieuwe standaarden en richtlijnen voedselveiligheid promoot. Volgens David Massey, adviseur bij Codex Alimentarius, is de dag enkel en alleen bedoeld voor bewustwording: ,,We kunnen helaas niet zomaar regels of wetten invoeren. Daarvoor zijn er teveel partijen bij betrokken; consumenten, producenten en alles daar tussenin. Maar we willen wel adviezen geven over hoe mensen hun eten gezond kiezen én houden.”

Hoe je voorkomt dat eten in je eigen keuken besmet raakt met bacteriën is voor de WHO ook een belangrijk aandachtspunt. ,,Voedsel is iets waar mensen pas over nadenken wanneer het mis gaat, terwijl er veel mensen ziek van worden. Het is vooral gevaarlijk voor heel jonge en heel oude mensen", laat dokter Dorit Nitzan weten. Stephanie Brickman (WHO):,,De meest simpele dingen kunnen in dit geval levens redden. Er is heel veel dat je in je keuken zelf kan doen om een voedselvergiftiging te voorkomen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je gekookt en rauw voedsel gescheiden houdt. Ook moet je dingen die koud horen niet te lang uit de koelkast laten, dan beginnen bacteriën al snel te groeien. En was altijd je handen voordat je eten gaat bereiden.”

Nederland

En hoe zit het dan in Nederland? De meest recente gegevens die deze site in kon zien, dateren uit 2017. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren er toen 2995 mensen ziek geworden door een voedselvergiftiging. In 2016 waren dit er 2731. Ook het aantal uitbraken steeg in die jaren van 594 naar 666. Bij een uitbraak gaat het om twee of meer mensen die ziek worden door voedingsmiddelen. Woordvoerder Tjitte Mastenbroek vertelde al eerder aan deze site te denken dat het daadwerkelijke cijfer hoger ligt want niet iedereen gaat naar de huisarts. Mastenbroek meldt dat het voedsel in Nederland over het algemeen wel veilig is.

Dit zijn de vijf belangrijkste aandachtspunten voor veiliger eten volgens de World Health Organisation:

Volledig scherm De vijf aandachtspunten voor veiliger eten volgens de World Health Organisation. © World Health Organisation