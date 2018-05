In kibbeling zit allang niet altijd meer kabeljauw

Koken & etenEchte kibbeling hoort van kabeljauw te zijn, maar de kans dat die nobele vissoort te vinden is in de gefrituurde stukjes in jouw plastic bakje, is klein. Dat blijkt uit de uitzending van Keuringsdienst van Waarde die vanavond wordt uitgezonden.

De wang van kabeljauw is al heel lang een populaire Nederlandse lekkernij. Gefrituurd een delicatesse die ook geliefd is bij mensen die normaal nauwelijks vis eten omdat er geen graten in zitten. Maar toen de kabeljauw schaarser werd en Nederlandse vissers nauwelijks meer op deze soorten mochten vissen, is de kabeljauw uit de kibbeling verdwenen. In het tv-programma komen visverkopers, vissers en een kibbelingfabrikant aan het woord.

,,Ik denk dat de verhouding kabeljauw en pollak nu 20 om 80 procent is'', schat kibbelingfabrikant Philip de Graaf. ,,Misschien'', voegt hij eraan toe, om aan te geven dat het aandeel kabeljauw ook - veel - lager kan liggen. Het aanbod is gewoonweg te karig geworden. Dat is ook te zien in de visafslag waar de makers van Keuringsdienst van Waarde op bezoek is. Kwam daar enkele decennia geleden nog 50.000 kilo per dag aan kabeljauw binnen, nu is een dagelijkse aanvoer van 2000 kilo gewoon geworden.

Toen in de jaren 90 de Nederlandse kabeljauwvissersvloot drastisch inkromp, is de vishandel massaal op zoek gegaan naar familie van de kabeljauw. Vaak valt sindsdien de keuze op de Alaskakoolvis, ook wel pollak genoemd. Veel goedkoper, maar volgens puristen zoals Kroon niet het echte product.

De kabeljauw die nog wel in ons land komt, is vaak afkomstig uit Noorwegen. Die komen eigenlijk altijd zonder kop, dus naar de wangetjes en tongen - de zachte delen die eigenlijk in kibbeling horen - kunnen wij fluiten. ,,Die gaan naar klanten in Noorwegen en Spanje'', aldus visverwerker Kjell Arne.

De 'medaillons' zoals Arne ze noemt brengen veel meer op dan het andere visvlees, rekent hij voor: geen 8 euro per kilo zoals voor de filet maar 10 euro. En dat moet je er dan wel voor over hebben. Visverkoper Jaap Kroon stapt pas over op een andere vis als de kabeljauw echt te duur wordt. Als hij 11 euro per portie moet gaan vragen, dan stapt hij ook over. ,,Naar pollak. Dat is het beste alternatief.''