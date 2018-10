In Milanees restaurant betaal je met een post op Instagram

Het staat al op de deur van het restaurant. Niet alleen ‘wij accepteren deze betaalmiddelen’ maar ‘wij accepteren volgers'. Op die manier geven de uitbaters van het restaurant aan dat je ook met een post op je telefoon kunt betalen. Om het nog iets verwarrender te maken: het restaurant heet This is not a sushibar terwijl er wel degelijk Japanse gerechten worden geserveerd. Hoeveel je gratis krijgt, hangt af van het aantal volgers. Het idee komt van twee broers: Padua Matteo en Tommaso Pittarello. Ze willen het restaurant uniek maken. En bekend.



De broers maken wel onderscheid. Wie tussen de 1000 en 5000 volgers heeft, kan op een gratis gerecht rekenen, tussen de 5000 en 10.000 twee gerechten, tussen de 10.000 en 50.000 vier en tussen de 50.000 en 100.000 acht. Als je er meer hebt dan 100.000 dan is het hele diner gratis.



De eisen zijn duidelijk: bij de kassa wordt gecontroleerd of de foto die je post de ruimte laat zien, of je het restaurant hebt getagd in je bericht en of de juiste hashtags zijn gebruikt.