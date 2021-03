In vakantiesfeer met Tosca’s homebox: tien gerechtjes om je vingers bij af te likken

Happen en stappen! Frituur­loop in Zwolle groot succes, tot de boa’s komen: ‘4000 euro is veel frietjes’

8 maart ,,Wat moeten we anders?!” Die retorische vraag is voor de vele deelnemers aan de eerste Frituurloop in Zwolle dé reden om mee te doen: een verzetje in tijden van verveling. Honderden Zwollenaren doen dit weekend mee aan de wandeltocht langs vijf snacktenten. Maar als de boa’s komen, lijkt het initiatief ten onder te gaan aan het eigen succes.