In veel bedrijfsrestaurants vandaag geen vis of vlees, ook Ikea bant de Zweedse balletjes

Koken en EtenVandaag is het dierendag, de perfecte dag voor stichting Wakker Dier om Nederlanders te motiveren een dag geen vlees te eten. Het bedrijfsrestaurant van ABN Amro in Amersfoort heeft vlees zelfs definitief van het menu gehaald.

Nederlanders zijn meer vlees gaan eten. Verontrustend, vindt stichting Wakker Dier. ,,We eten echt te veel vlees”, zegt Martijn Lodewijkx, woordvoerder van de stichting. De gemiddelde consumptie in Nederland is 106 gram vlees per dag. Dat is 35 gram meer dan het Voedingscentrum adviseert, staat op de website. ,,Het mag dus best wel een onsje minder”, vindt Lodewijkx.

Jaarlijks organiseert stichting Wakker Dier op 4 oktober de Eet Geen Dierendag. Het aantal deelnemende bedrijven en organisaties is deze negende editie spectaculair gestegen. Bij de editie in 2011 sloten zes cateraars zich aan en telde het evenement nog geen 25.000 deelnemers. Nu zijn dat negentien cateraars, tweeduizend organisaties en 500.000 werknemers.

Ikea

De bewustwordingscampagne Eet Geen Dierendag is bedoeld om mensen gemakkelijk kennis te laten maken met het niet eten van vlees en de alternatieven. Dit jaar doet ook de Zweedse woonwinkelketen Ikea mee, zowel in de bedrijfsrestaurants als in de restaurants voor klanten zijn er vrijdag geen Zweedse balletjes of hotdogs te krijgen. Ook bedrijven als KLM, Bol.com, Coca-Cola en ING doen mee aan Eet Geen Dierendag, evenals het verkooppunt op Amsterdam CS Van Smullers waar vandaag alleen maar vegetarische producten achter de luikjes liggen.

Bijna de helft minder verspilling

In het vegetarische bedrijfsrestaurant van ABN Amro in Amersfoort is het iedere dag Eet Geen Dierendag. Hier is sinds november 2018 helemaal geen vlees te krijgen. ABN Amro opende het duurzame en gezonde restaurant in samenwerking met cateringbedrijf Albron.

Beter voor de dieren, maar het werkt ook goed tegen verspilling. Mark Hartmans, marketingmanager bij Albron, vertelt dat bijna de helft minder eten wordt weggegooid in vergelijking met andere restaurants van dezelfde omvang. Het gaat dan om niet-verkochte producten. Hartmans: ,,Dat komt bijvoorbeeld omdat het overgebleven snijafval van groenten wordt gebruikt om bouillon van te trekken. Het oude brood gebruiken we om weer nieuwe gerechten mee te maken, bijvoorbeeld brood-en-boterpudding of croutons.”



Het voedsel dat wel gedwongen wordt weggegooid, wordt automatisch gefotografeerd en geregistreerd door een speciaal apparaat: Zero Foodwaste. Dit is een volledig geautomatiseerde voedselverspillingsmonitor. ,,Zo leren we welke ingrediënten kwetsbaar zijn.”

Of het in de smaak valt? Het merendeel van de gasten is positief, vertelt Hartmans. Dat blijkt uit een gasttevredenheidsonderzoek. Gasten geven het restaurant een 6,9. Een ‘normaal’ bedrijfsrestaurant zweeft ook zo rond de 7, zegt Hartmans. ,,Maar bij dit restaurant zie je mensen die het of heel gaaf vinden, of juist helemaal niet.”

Enthousiast

,,Collega’s in Amersfoort zijn heel enthousiast”, zegt Karen de Vries, woordvoerder van ABN Amro. ,,Er is een groep die geen behoefte heeft aan een vegetarische lunch, maar die mensen kiezen er dan voor om er niet te eten. Mensen die er wel eten, zeggen dat ze het vlees niet missen en dat het bijdraagt aan hun fitheid. Ook zeggen ze dat ze geïnspireerd worden door de gerechten om thuis in de keuken uit te proberen.”

Bekend mee worden

Lodewijkx van Wakker Dier juicht het experiment van ABN Amro en Albron toe. Hij denkt dat het goed is om in zo’n bedrijfsrestaurant kennis te maken met de alternatieven die er zijn, ‘want er is al heel veel’. ,,Maar ik denk wel dat mensen er eerst meer bekend mee moeten worden. Veel mensen hebben geen idee hoeveel vleesvervangers er zijn en dat die tegenwoordig net zo lekker zijn als vlees, of soms zelfs lekkerder”, zegt hij. ,,Voor ons is 4 oktober echt een moment om onder de aandacht te brengen: het is dierendag maar hoeveel dieren worden er eigenlijk gegeten op dierendag? Wat kan je daaraan doen?”

Zin om vanavond te borrelen maar geen zin in vlees? Foodblogger Jaimy van Jaimy's Kitchen heeft een volledig vegetarische borrelplank samengesteld. Lees onder de foto het recept.

Volledig scherm Een vegetarische borrelplank is niet compleet zonder vega-bitterballen. © Jaimy's Kitchen

Vegetarische borrel of tapas plank?

Hoeveelheid: 4 personen

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

1 zak Kwekkeboom Oven & Airfryer VEGA Bitterballen (ongeveer 12 stuks)

Fruit

3 vijgen

100 gr rode besjes

100 gr bramen

3 prikkers

Groenten

165 gr verse olijven

75 gr zongedroogde tomaatjes

½ komkommer

1 gele paprika

10 wortels

2 el olie

Dips

1 el mosterd

100 gr hummus

Kaas

200 gr oude kaasblokjes

1 brie

1 Le Marcaire

Extra

Spelt crackers

Rijst crackers

Bereiding

1. Verwarm de oven op 200 graden. Schil en was de wortelen en wrijf in met olie. Rooster de wortelen ongeveer 35 minuten in de oven.

2. Snijd de vijgen in partjes. Rijg de bramen aan de prikkers.

3. Snijd de komkommer en gele paprika in reepjes.

4. Voeg de hummus en mosterd beide in een (apart) kommetje. Leg ook de olijven in een kommetje. Ook de zongedroogde tomaatjes mogen in een kommetje.

5. Snijd blokjes van de oude kaas en leg de brie en Le Marcaire alvast uit de koelkast.

6. Verwarm de airfryer op 200 graden en bak daarna de Kwekkeboom Oven & Airfryer VEGA Bitterballen 10 tot12 minuten.

7. Maak in de tussentijd de borrelplank door eerst een kom op de plank te zetten waar de bitterballen in komen. Zet ook de bakjes met dips, olijven en zongedroogde tomaatjes op de borrelplank. Leg hier nu de wortelen, komkommer en gele paprika omheen. Leg ook de blokjes kaas, brie en Le Marcaire op de plank. Leg de spiesjes met bramen op de plank. Voeg ook beide soorten crackers op de plank toe. Voeg al laatste de vijgen en rode besjes toe op de lege plekjes.