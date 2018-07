Ingevroren groenten van Hongaarse fabriek teruggeroepen

De European Food Safety Authority (EFSA) maakte melding van de mogelijke besmetting. Het gaat om bevroren groenten van een fabriek van de producent Greenyard in Hongarije. De overheid van Hongarije heeft de fabriek aangewezen als bron van een lopende Listeriose uitbraak in Europa. De productielijnen van de betreffende fabriek zijn inmiddels gestopt. De groenten worden in verschillende Europese landen uit voorzorg uit de schappen gehaald.

De groenten zijn verkocht als diepvriesgroenten of zijn verwerkt in diverse andere producten. Als blijkt dat in Nederland de diepvriesgroenten ook zijn geconsumeerd, moeten betrokken bedrijven daar publiekswaarschuwingen over publiceren. Vanwege de omvang van de partijen ingevroren groenten is nu niet bekend in welke producten de ingevroren groenten zijn verwerkt.