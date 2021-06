Insectenkweker Rowin ziet kansen nu EU wormen toestaat op de menukaart: ‘In de gehaktbal of pizza’

Een levende meelworm opeten? Daar draait meelwormenboer Rowin Batterink zijn hand niet voor om. In de stal van zijn biologische boerderij in Nijkerk grijpt hij in een bak met duizenden krioelende meelwormen. Hij vist er eentje uit en eet hem op. ,,Ze smaken een beetje nootachtig.’’ In zijn kantine staan twee potjes met gedroogde meelwormen, één met schnitzelkruiden en één met limoen en oregano. ,,Gekruid en gedroogd smaken ze het best’’, zegt hij, terwijl hij er een paar in zijn mond steekt. ,,Zo zijn ze lekker knapperig.’’