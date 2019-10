Inter Scaldes staat weer stijf bovenaan de lijst van lekkere restaurants

Restaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen staat op nummer 1 van de lijst van lekkerste restaurants van ons land. In de nieuwe editie van Lekker500 staat het Zeeuwse restaurant van annis en Claudia Brevet bovenaan vanwege ‘de hartverwarmende gastvrijheid, een overrompelende keuken en een prachtige locatie.’

De inspecteurs maken jaarlijks de balans op in de gids, die 42 jaar bestaat. Vorig jaar voerde Inter Scaldes ook al de lijst aan. In de top drie staan achtereenvolgens De Librije van Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle en Tribeca, het relatief nieuwe restaurant van Jan en Claudia Sobecki in het Brabantse Heeze.

Door de verschuiving in de top zakt Restaurant De Leest van Jacob Jan Boerma en Kim Veldman naar de vierde plaats met een eervolle vermelding - het restaurant het Gelderse Vaassen gaat eind dit jaar sluiten en is daardoor niet opgenomen in de lijst. Op de vijfde plaats staat De Lindehof van Soenil Bahadoer in Nuenen, na een spectaculaire klim door de Top-100.

Pas vanaf de plaats 6 komt de hoofdstad in zicht. Ciel Bleu en Spectrum staan op 6 en 7. Daarna volgt Pure C uit Cadzand en het Rotterdamse FG Restaurant. Da Vinci in Maasbracht keert na enkele jaren terug in de top van beste tien restaurants.

Nieuwelingen

De lijst van 100 beste etablissementen telt zes nieuwelingen: Beluga loves you in Maastricht komt onder de nieuwe eigenaar Servais Tielman binnen op 36. Andere debutanten: het Amsterdamse Bougainville, De Nieuwe Winkel in Nijmegen, The Millèn in Rotterdam, Zarzo in Eindhoven en Mos in Amsterdam.

Ze staan misschien niet in de top-5, maar van de 100 restaurants zijn de allermeeste in Amsterdam te vinden, namelijk 18, op afstand gevolgd door Rotterdam met 9 restaurants. Bij de provincies scoort Noord-Holland het hoogst, met 26 restaurants in de toplijst, daarna Zuid-Holland met 18, gevolgd door Brabant met 13 en Limburg met 9 restaurants. Het culinaire magazine ligt vanaf 29 oktober in de winkel.