Interactieve kaart met lokaal lekkers gaat de mist in met Goudse kaas

De rekken van de supermarkt liggen sinds jaar en dag bomvol ingrediënten en snacks uit alle uithoeken van de wereld. Waar het ons ooit maanden op de boot kostte om onze handen te leggen op currypoeder, liggen de wasabi en Schotse zalm vandaag slechts enkele gangpaden van elkaar verwijderd. Zo kunnen we de hele wereld proeven in onze eigen keuken. Wie nog meer geïnspireerd wil raken door de lekkernijen van de wereld, kan gaan rondneuzen op TasteAtlas , een interactieve wereldkaart die de traditionele gerechten en lokale ingrediënten van alle landen ter wereld verzamelt. Met een korte geschiedenis van het gerecht en zelfs een recept om zelf aan de slag te gaan, word je in een mum van tijd een kenner.

Ook ons land is vertegenwoordigd met 84 items: er zijn traditionele producten bij zoals erwtensoep, stamppot, Zeeuwse bolussen, vlaaien, suikerbrood, anijsmelk en Goudse kaas, maar ook nieuwere uitvindingen zoals de kapsalon en joppiesaus. Klassiekers als bitterballen staan ook op de kaart, net als poffertjes, gerookte paling en bitterkoekjes.



Niet alle gerechten genieten landelijke bekendheid: buiten Groningen zullen weinig mensen weten wat krentjebrij is, ook wel watergruwel genoemd. Het is een dessert met bessensap.



Opvallend is verder dat de makers het niet zo nauw nemen met geografische correctheid: Goudse kaas is volgens de kaart vooral te vinden op Texel. En anijsmelk in de Flevopolder. De site meldt dat de plattegrond werk-in-uitvoering is: er komen telkens nieuwe lekkernijen bij.