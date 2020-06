Is die melk of ketchup nog te gebruiken? ‘Sommige producten blijven nog jaren goed’

De gemiddelde Nederlander gooit zo'n 34 kilo voedsel per jaar weg, zegt verspillingsdeskundige Toine Timmermans. Goed omgaan met houdbaarheidsdatums kan een deel van die voedselverspilling voorkomen, weet het Voedingscentrum. Om beter te informeren start de stichting Samen Tegen Voedselverspilling een campagne.



Timmermans legt uit dat de gemiddelde Nederlander door beter om te gaan met de houdbaarheidsdatums elk jaar ongeveer vijf kilo minder voedsel zou kunnen verspillen. ,,De meeste Nederlanders willen bijdragen aan minder voedselverspilling”, zegt de directeur van Samen Tegen Voedselverspilling. De nieuwe campagne helpt je beter te zien of je iets nog kunt eten.



De verwarring is er niet bij kort houdbare producten, weet Timmermans. ,,Kijk, van aardbeien weet iedereen: die hebben een relatief korte houdbaarheid.” Bij andere producten is het moeilijker.

Melk

In het kort: ‘ten minste houdbaar tot’ zegt iets over de kwaliteit van het product en staat op verpakkingen van producten die niet snel bederven, zoals koffie, melk en pasta. Deze datum garandeert de fabrikant een smaakvol product. Als de datum verstreken is, kun je het product vaak nog prima eten.

Hoe bepaal je dat? Door je zintuigen te gebruiken en dus te kijken, ruiken en proeven, zo zegt een animatiefiguur in de campagne. Als iets nog prima ruikt en smaakt, kun je het vaak nog gewoon drinken of eten. Of zoals Timmermans het uitlegt: ,,Als melk niet zuur ruikt of klontert, kun je het gewoon drinken. Pasta of rijst is na het verstrijken van de THT-datum vaak nog net zo lekker als daarvoor.”

Die andere soort datum, de ‘te gebruiken tot’, staat op verpakkingen van erg bederfelijke producten, zoals rauwe kip, versgeperst vruchtensap en voorgesneden groenten. Deze datum geeft de laatste dag aan waarop je het product nog veilig kunt eten of drinken, daarna kun je er ziek van worden. Bij ‘te gebruiken tot’ geldt volgens Timmermans: gebruik of vries in vóór of op de datum. ,,Als iedereen op deze manier met houdbaarheidsdatums omgaat, wordt Nederland steeds meer verspillingsvrij.”