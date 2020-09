Is granola een gezond alternatief voor de boterham?

Koken & eten Amy (10) trakteert haar klas op chips, want cupcakes uitdelen mag niet meer door corona

13 september Uitdelen als je jarig bent, dat is voor veel basisschoolleerlingen een hoogtepuntje in het schooljaar. Maar zelfgemaakte traktaties staan sinds corona in een kwaad daglicht: onhygiënisch. Dus deelde Amy zakjes chips uit in de klas.