Is het echt? Een frietje waar je zonder schuldgevoel van kunt eten

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘en, is het wat?’ Ditmaal test diëtiste Berdien van Wezel caloriearme frites.

Leon & León frites is bedacht door schrijver Leon de Winter samen met zijn neef en hartchirurg León Eijsman. De Winter werd acht jaar geleden gediagnosticeerd met zwaarlijvigheid en pre-diabetes type 2 en moest friet, zijn grote liefde, opgeven. Zijn missie: ontdek een koolhydraat- en caloriearm frietje, waar je zonder schaamte van kunt genieten.

Sinds kort ligt in zijn airfryer een frietje gemaakt van koolhydraatarme aardappelen. Te vinden in de schappen van Albert Heijn, gewicht 500 gram, prijs 1,99 euro. Koolhydraatarme aardappelen zijn niet bestand tegen hoge temperaturen. Daarom heeft het frietje een melkachtige coating tegen verbranding. Het ‘jasje’ zorgt bovendien voor een een extreem knapperig korstje, beloven de uitvinders.

Krokant

En, is dat ook zo: krokant van buiten en zacht van binnen? Absoluut, vindt Van Wezel. ,,Ik vond ze heel knapperig, mooi bruin en pureezacht van binnen. Het is zeker vergelijkbaar met een frietje uit de frituur. Al hebben we ze wel langer gebakken dan de aangegeven acht minuten. Anders waren ze echt te slap. Nadeel: Je mag maar een halve zak (250 gram voor één persoon) per keer bakken. Dat duurt dan minstens een minuut of tien.

Volledig scherm Leon & León frites. © Leon & Leon frites

Schuldgevoel

De belofte van Leon & León frites is dat ze 30 procent minder kilocalorieën en koolhydraten bevatten. Vandaar dat je deze frites zonder schuldgevoel kunt ‘vreten‘, menen de producenten. De frites bevatten minder koolhydraten en daarom ook calorieën, beaamt Van Wezel. Of ze dit echter aan mensen met overgewicht en hart- en vaatziekten zou aanraden? Nee. In ieder geval niet om ongegeneerd van te eten tot de zak leeg is. Dan krijg je veel te veel calorieën en vet binnen.

,,Als je gezond leeft kun je best één keer in de week zo’n portie friet nemen, met een dikke kwak mayonaise. Een patatje op zijn tijd is natuurlijk goddelijk. Dat wil iedereen toch? Maar, het blijft fastfood. Weliswaar ietsje minder calorierijke vettigheid, maar toch. Bovendien bevat de coating, wat zorgt voor het knapperige korstje, behoorlijk wat zout. Dat maakt overigens wel dat extra zout toevoegen niet meer nodig is.

De producenten blazen het natuurlijk een beetje op: ‘gezonde frites’. Zie het gewoon als fastfood, maar dan een iets ‘lichtere’ variant. Eet het niet iedere avond, maar één keer in de week met een salade erbij. Dan zit je helemaal goed. De smaak is prima en 1,99 per 500 gram, dat vind ik een heel redelijke prijs.’’