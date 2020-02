Is kant-en-klare noedelsoep wel zo gezond?

Wat Eten We Vandaag: Spaghetti bolognese met tonijn

10:00 Heb jij het voornemen om meer vis te eten in 2020? Geef dan een twist aan een bestaand vleesgerecht. In onderstaande spaghetti bolognese hebben we het gehakt vervangen door tonijn. Lekker en vriendelijk voor de portemonnee.