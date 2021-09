Is vega ook iets voor jou? ‘Na dit recept wil je komkommer nooit meer anders’

Sinds 1981 bevindt zich in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp de eerste vegetarisch-biologische eetgelegenheid annex winkel van de hoofdstad: De Waaghals. Ooit huisde op dat adres een fietsenstalling. Ik kan het weten, ik ben er om de hoek geboren. Wie er in de beginjaren een maaltijd gebruikte dan wel de ingrediënten ervoor kocht, was niet bang. Misschien heette de zaak daarom zo.