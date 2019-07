Italiaanse Prosecco-regio op Werelderfgoedlijst

Samen met de architectuur van Frank Lloyd Wright in Amerika is de Prosecco-regio de laatste die aan de lijst van werelderfgoed wordt toegevoegd dit jaar, meldt Unesco op zijn website. Dit weekend besliste het comité nog over de toevoeging van zes andere culturele sites, onder meer het Paleis van Mafra in Portugal.

Het Werelderfgoedcomité zit samen voor zijn 43ste sessie in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, en vergadert nog verder tot woensdagmiddag. Naast beslissingen over nieuw werelderfgoed worden ook onder meer rapporten besproken over de staat van instandhouding van de bestaande Unesco-sites.



Tot het Nederlands Werelderfgoed behoren ook de molens op Kinderdijk, de grachtengordel van Amsterdam en het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. Daar is dit weekend ook een mijn in Indonesië bijgekomen. Deze oude kolenmijn Ombilin, diep in een onherbergzaam gebied van Sumatra, is eind negentiende eeuw aangelegd door de Nederlandse koloniale regering op het Indonesische eiland.