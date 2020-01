Italianen boos over kiwi-pizza

Het leidde wereldwijd tot hevige reacties. De foto wekte ook down under de gemoederen. Pizzabakker Johnny di Francesco, een nazaat van uitgeweken Italianen in Australië, verklaarde aan een radiozender dat hij in principe geen probleem heeft met kiwi op een pizza, indien het als dessert bedoeld is. Als hoofdgerecht kan het niet. Vooral de combinatie kiwi en ham ligt moeilijk. ,,Als we thuis (in Italië, red.) zoiets zouden doen, zouden klanten het fruit in ons gezicht smijten.”



De pizza is ook nieuws in Italië, waar velen in de pen kruipen om hun ongenoegen te uiten. Een greep uit de reacties: ‘ik denk dat ik blind ben geworden’, ‘in welke wereld leven wij’ en ‘dit is een gruwel tegen de natuur.’