Italië wil keurmerk: is dit restaurant wel écht Italiaans?

Koken & etenZat er weleens ananas op je pizza, terwijl je dacht in een écht Italiaans restaurant te zitten? Of kreeg je een pasta carbonara, doordrenkt met room? Om de niet-authentieke Italiaanse restaurants van de 'echte' te onderscheiden, zou er een speciaal label moeten komen.

Dat heeft het Italiaanse ministerie van Landbouw laten weten. Het kwaliteitslabel voor Italiaanse restaurants zou ook voor restaurants in het buitenland moeten gelden.



De Italiaanse overheid wil zelfs controleurs op pad sturen om jaarlijks wereldwijd zo'n 7000 zaken van een 'echtheidslabel' te voorzien. Er zijn drie voorwaarden voor het stempel: je mag als kok alleen met echt Italiaanse ingrediënten werken en je moet minimaal één Italiaan in dienst hebben. Ook moeten de gerechten in het Italiaans op de menukaart staan.



Het moet er volgens de Italiaanse krant Il sole 24 ore voor zorgen dat alle landen van de wereld ‘Italiaans’ op een passende manier gebruiken. Wie de naam van Italië te schande maakt, schaadt het land, is de gedachte. Er moet een app komen waarmee je echte Italiaanse restaurants in de wereld kunt vinden, aldus Fabrizio Capaccioli, de baas van Asacert, de organisatie die het label aan de restaurants zou moeten geven.

,,In de wereld zijn er zoveel vervalsingen, vooral in restaurants, die profiteren van het Italiaanse merk en waarvoor we onszelf moeten beschermen”, aldus Capaccioli. ,,Denk maar aan woorden als Parmezaanse kaas en mortadella. Die worden verkeerd gebruikt.” De producten lijken Italiaans, maar zijn dat volgens hem niet.



Het is een hele klus om alle restaurants te bezoeken. Volgens de Italiaanse krant zijn er in het buitenland meer dan 90 duizend Italiaanse restaurants.

Geloofwaardigheid

Het lijkt overigens gemakkelijker dan het is. De bezoeken aan 30 restaurants in het Verenigd Koninkrijk lieten zien dat zelfs de bekende Italiaanse ketens producten gebruikten die niet uit Italië kwamen. Die kregen de certificering daarom niet.



Certificering is geen verplichting, maar het geeft geloofwaardigheid aldus Capaccioli. De verwachting van het bedrijf is dat in landen als Engeland, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, Canada en de Verenigde Staten de grootste vraag is naar het label.