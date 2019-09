Jägermeister lanceert nieuw drankje met koffiesmaak

De kruidenlikeur, die gemaakt wordt in Duitsland, is populair in het uitgaansleven en bij wintersporters tijdens de après-ski - of bij sommigen zelfs tijdens het skiën. De introductie is deze winter in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Jägermeister heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het drankje in Nederland te koop is.



Het originele drankje bestaat uit 56 soorten kruiden, bloesems en vruchten. In deze variant komen daar Arabica koffiebonen en een vleugje cacao bij.