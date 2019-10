Jagers en bioboer openen vleeswinkel: ‘Minder vlees eten is onzin!’

Bevlogen, hart voor de zaak, ze staan voor wat ze zeggen. ,,De slagerij is terug in de Zwolse binnenstad’’, roepen ze maar al te graag. Jager & Boer, de nieuwe vleeswinkel op de Blijmarkt, wordt bestierd door Emile Richter (43), Lisa Koers (30) en Jeroen Neimeijer (37).



Ze zijn twee Zwolse jagers en een biologische boer uit Heino, die hun eigen vlees verkopen. Ze geloven in hun regioproducten. Vertellen graag over de beperkte uitstoot, het verkleinen van de keten, de duurzaamheid.

‘Onzin’

Pardon? Duurzaamheid en vlees in één adem? Het RIVM adviseert juist minder vlees te eten, om daarmee de milieubelasting te verlagen. Maar Richter pareert snel. ,,Minder vlees eten is onzin! Dat advies gaat om massaproductie, ze zouden het anders moeten formuleren. Bij ons kan je vlees eten zonder schuldgevoel. Geschoten wild en biologisch vlees, duurzamer kan niet.”

Quote Bij ons kan je vlees eten zonder schuldge­voel Emile Richter Bij wild valt daar zeker wat voor te zeggen. Richter en Koers, ondersteund door andere jagers, schieten in Salland, Drenthe en Duitsland. Bij de oosterburen hebben ze tweeduizend hectare land dat ze beheren. Neimeijer, die boert met zeventig zeugen en zeshonderd vleesvarkens, kan natuurlijk niet helemaal zonder uitstoot werken. Maar hij benadrukt dat hij meer dan zijn best doet om de uitstoot de verminderen. Als biologisch boer zit bij hem meer organische stof in de grond die CO2 opneemt - en via deze nieuwe zaak blijft het vervoer beperkt.

Waardering voor vlees

Toch wil het drietal zich niet alleen als ‘duurzaam’ verkopen. Het gaat de drie om meer waardering voor vlees, meer binding met het eindproduct. Direct van boer en jager naar de consument, de keten verkorten. Neimeijers vlees ligt ook wel in supermarkten, maar dan mist hij toch iets. ,,Mensen zien niet waar het vandaan komt en ik krijg ook niet echt een schouderklopje. Door het samen hier in onze eigen vleesboetiek te verkopen, kom je dichterbij de consument. En de koper ook dichterbij ons als makers.”

Want dat vlees een negatieve lading aan het krijgen is, merken zij ook. ,,Daarom willen we meer zichtbaar zijn, het gesprek daarover op gang brengen.”

In tijden dat we minder vlees moeten eten, opent een nieuwe vleeszaak in Zwolle. Met vlees van jagers Lisa Koers en Emile Richter, en van biologisch boer Jeroen Neimeijer (rechts)

Prijs

Lopend door de zaak lukt dat al snel. Die ligt vol met varkenshaasjes, flinke hammen en worstjes en gaat van een halve kilo hertenvlees (zo’n 20 euro) tot twee burgers voor 2,35 euro. De kiloprijs ligt in de regel hoger dan in de supermarkt, maar het doel is om voor iedereen betaalbaar te zijn.



Toch is het soms geen doen om met de Appies van deze wereld te concurreren. ,,Wij slachten geen massa’s tegelijk, maar bijvoorbeeld twee geschoten zwijnen in onze eigen slagerij in Heino”, legt Koers uit. ,,Daardoor kunnen we het ook uitsnijden naar wens van de klant, maar het is wat minder efficiënt.”

Samenwerking

De bijzondere combinatie van jagers en boer komt voort uit ander werk van de jagers; Richter en Koers werkten samen bij een reclamebureau en voerden een opdracht uit voor Neimeijer. Een samenwerking volgde, onder eigen naam verkopen ze al enkele jaren hun vlees op zo’n tien verkooppunten in de regio. Met nu dus voor het eerst ook een fysieke winkel. Koers: ,,Deze week is het jachtseizoen voor de haas geopend, dus ook die vind je snel terug in de winkel.”

RIVM: Minder vlees is beter voor milieu

Ondanks de boodschap van het trio is het goed om het advies van het RIVM in gedachten te houden. Je kan het milieu een grote dienst bewijzen als je je vleesconsumptie met driekwart verkleint, stelde het RIVM vorig jaar. Als Nederlanders het advies opvolgen, zou dat zorgen voor 23 procent lagere uitstoot van broeikasgassen van het totale voedingspatroon.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur onderschrijft dit: ,,Een duurzaam en gezond eetpatroon houdt in dat er meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten worden gegeten.” Peulvruchten zijn volgens het RIVM geschikte vleesvervangers; denk aan bruine bonen, erwten en linzen. ,,Voor bruine bonen is vijftien keer minder land nodig dan voor vlees en de uitstoot van broeikasgassen ligt dertien keer lager.”