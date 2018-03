Jamie Oliver: 'Ik heb fouten gemaakt'

Jamie Oliver heeft een voorliefde voor Italië. De tv-kok leerde het vak van Gennaro Contaldo. De twee hebben een soort vader-zoonrelatie en maakten zes jaar geleden hun droom waar. Oliver wilde een ode brengen aan de Italiaanse keuken en startte Jamie's Pizzeria. Het restaurant waaraan zijn naam is verbonden, is sinds vorige week ook in Arnhem te vinden. ,,We weten allemaal dat mensen van pizza houden", zegt Oliver in het Italiaanse Petrolo, waar hij momenteel verblijft voor zijn nieuwe kookboek Jamie kookt Italië. ,,Maar niet iedereen is goed bezig. Dat is jammer, want de pizza is iets moois. Wij willen het op onze eigen manier doen, ook in Arnhem. Zelfgemaakt, met verse producten."

Oliver is geschat multimiljonair door zijn boeken en televisieoptredens. Hij hoeft niet te leven van zijn restaurants. ,,Ik doe dit uit passie voor de keuken", zegt hij en geeft meteen toe dat hij daarbij fouten heeft gemaakt. ,,Bepaalde restaurants zaten in buurten waar het gewoon niet liep. En ik ga mijn gasten geen plofkip voorschotelen. Dat kan ik niet maken. Ik heb er tien moeten sluiten. Maar dit jaar open ik zestien nieuwe. Ik heb geleerd van mijn fouten en ga gewoon door. De mensen in Arnhem hoeven zich geen zorgen te maken."

Toegankelijk

Oliver vertelt dat hij het restaurant in Arnhem toegankelijk wil houden. ,,We willen niet overdreven luxe zijn. Het is een restaurant met casual bediening. De drankjes en het eten houden we simpel, maar verantwoord. Als mensen door de Koningstraat in Arnhem lopen en 'Jamie' zien staan, hoop ik dat ze het gevoel krijgen dat het laagdrempelig is en dat ze het kunnen vertrouwen. We gaan niet concurreren met de lokale chefs en de kleine bedrijven. We willen niet het meest flitsende restaurant van de stad zijn."

Er staat één pizza op de kaart die voor Oliver speciaal is. De Pizza Margherita, maar dan Jamies versie. Oliver noemt het zelf de Pizza Julietta, vernoemd naar zijn vrouw Jools. ,,Een opgewaardeerde Margherita, met zelfgemaakte tomatensaus, buffelmozzarella en wat snippers parmezaan. Fantastisch. Helaas heb ik geen tijd om zelf te komen koken in Arnhem. Voorheen kwam ik altijd langs in de week van de opening, maar dat is nu onmogelijk. Maar als de eerste hectiek voorbij is en iedereen is een beetje gesetteld, dan kom ik zeker een keer langs in Arnhem. Ik ben wel benieuwd hoe het daar is."

Jamie Oliver (42) wordt wel The Naked Chef genoemd. Hij heeft die bijnaam te danken aan het gelijknamige kookprogramma van de BBC, waarmee hij ooit zijn tv-debuut maakte. The Naked Chef is ook de titel van een van zijn vele kookboeken. Het idee is eten terug te brengen naar de essentie. Het tv-programma had bijvoorbeeld als insteek dat dure ingrediënten en keukenmachines geen voorwaarde zijn om iets lekkers klaar te kunnen maken.