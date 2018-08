Jamie Oliver onder vuur om rijstgerecht

,,Ik vraag me af: weet je wel wat Jamaicaanse jerk werkelijk is? Het is niet zomaar een woord dat je gebruikt om producten te verkopen'', is de kritiek van de parlementariër over de Punchy jerk rice van de kok. Het gerecht met rijst en bonen is volgens haar 'niet oké'.



Culturele toe-eigening ligt heel gevoelig. In de kunst wordt wel gesteld dat bijvoorbeeld schrijven over Afrikaanse cultuur zonder zelf van dat continent afkomstig te zijn, onbestaanbaar is. Net zoals een niet-drugsgebruiker geen film kan maken over drugsgebruik. ,,Deze toe-eigening moet stoppen'', aldus Butler.