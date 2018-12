Jan Heemskerk woog 110 kilo: Ja, ook jij kunt zonder bier en pulled pork

Het moment dat zijn vrouw hem vertelde dat ze hem niet meer zo aantrekkelijk vond, drie jaar geleden, was een schok. Zijn riante leven (denk drankovergoten feesten, vleesorgies met de BBQ-vrienden en zero beweging) had het zicht op zijn taille verstopt. En dat hoofd, ja, dat was in de loop der jaren toch echt een bolle kop geworden.



Het is ook zo lekker, dat handje borrelnoten. Nog een biertje om het af te leren. Veel mannen steken hun knar in het zand, weet Jan. Deed-ie zelf ook. Tot het moment dus dat zijn echtgenote de knuppel in het hoenderhok gooide. Omdat hij sindsdien een enorme ommezwaai heeft gemaakt, deelt hij zijn ervaringen. In de verwachting dat andere mannen er iets van leren.



Zijn motto is simpel. Als Jan het kan, kan jij het ook. Dat is dan ook de titel van zijn boek dat vandaag uitkomt: Als Jan het kan... Jan Heemskerk (56, nu 88,6 kilo) heeft een missie. En dat is: zijn lessen delen. Hij laat de grootste obstakels zien en de strategieën om die te lijf te gaan.