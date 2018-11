Janny van der Heijden deelt haar favoriete recepten

Ook is Janny een bekend gezicht van televisie. Ze begon als eindredacteur van Koken met sterren, waarna ze betrokken was bij de productie van onder meer Wie is de Chef, Mijn Tent is Top, Master Chef, Koffietijd en bedacht ze de televisieserie De kwestie van Smaak. Janny is jurylid bij Heel Holland Bakt en is wekelijks te zien in Tijd voor Max.

Haar passie is het overbrengen van kennis over eten aan een zo breed mogelijk publiek, met simpele woorden en mooie voorbeelden. In deze hoedanigheid is Janny van der Heijden de juryvoorzitter van Het Gouden Kookboek, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek van het voorgaande jaar.

In de maand november is Janny weer even terug bij ons en voorziet ze ons van recepten uit de genomineerde kookboeken. De recepten komen uit 5 totaal verschillende boeken die stuk voor stuk een plekje in je boekenkast, of beter nog, in je keuken verdienen. Inspirerend, toegankelijk en soms juist met een iets hoger ambitieniveau. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal vanuit een persoonlijke passie geschreven zijn. Al lezend en kokend is het alsof een goede vriend of vriendin je aan de hand meeneemt en gaandeweg een nieuwe wereld voor je opent. En zeg nou eerlijk, wie wil nu niet zulke vrienden binnen handbereik.