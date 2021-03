Janny van der Heijden vergelijkt couscous uit pakje met zelfgemaakte: ‘Het is Nederlands gemaakt’

Nederlanders zijn dol op makkelijk. Lang in de keuken staan, daar hebben veel thuiskoks geen tijd voor óf zin in. Daarom staan de supermarkten vol met zakjes en potjes voor sauzen en gerechten. Makkelijk toch? Zeker jongeren vinden pakjes en zakjes gemakkelijk, zo bleek uit een enquête die tv-zender 24Kitchen onlangs hield onder een grote groep landgenoten.

Voor de vierde aflevering van De Smaak van Nederland gaat Janny van der Heijden daarom op zoek naar de smaak van het zakje. Bij twee studenten eet ze kant-en-klare Pad Thai. Een verschil van dag en nacht met hoe het Thaise noedelgerecht in Zuidoost-Azië op het menu staat. Ook ontmoet Van der Heijden smaakprofessor Peter Klosse die haar vertelt wat er precies in pakjes en zakjes zit.

Korrels rollen in de olie

Het resultaat: twee soorten couscous met groenten en kip op een bord. Het oordeel van de kritische Marokkaanse thuiskok? ,,Ik proef de kip, courgette en wortel, maar het is één smaak.” In de verse variant proef je de smaken van de afzonderlijke groenten wél. ,,Je proeft de wortel apart, de courgette...” ,,Ik begrijp wat u bedoelt", vult Van der Heijden aan. ,,Omdat het in een saus gekookt heeft wordt dat kruidenmengsel opgenomen door alle ingrediënten, waardoor alles hetzelfde smaakt. Het is te Nederlands gemaakt.” ,,Ja door het zakje saus.”