Januari: Brenda kookt lekkere gerechten zonder poespas

Brenda is niet altijd zo'n grote liefhebber van eten geweest als nu. Ze lustte niet alles en at vooral Hollandse pot. Toen ze twintig was en ging samenwonen begon ze steeds meer te experimenteren in de keuken. Sindsdien is ze het koken alleen maar leuker gaan vinden. Ze wilde graag meer doen met koken en is daarom twee jaar geleden begonnen met het delen van haar recepten op haar blog ‘Brenda Kookt’.