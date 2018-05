Je brein bepaalt waarom je na een streng dieet toch weer aankomt

,,Onze hersenen hebben een duidelijk zicht op hoeveel we zouden moeten wegen en de mogelijkheid om tussenbeide te komen wanneer we minder proberen te wegen," vervolgt McKeown. ,,Dit is waarom mensen die een streng regime volgen en een bepaald aantal kilo's verliezen, dan even op een stabiel gewicht blijven, maar niet veel later weer aankomen. Hun brein is niet tevreden over hun lager gewicht.''