'Je eet geen Mars om er gezonder van te worden'

Deze week lekte uit dat het ministerie van Volksgezondheid een Nationaal Preventieakkoord wil sluiten met de levensmiddelenindustrie, de horeca, het onderwijs, de sport- en zorgorganisaties en de verzekeraars. Het doel is het percentage mensen dat (zwaar) overgewicht heeft in 2040 te hebben teruggebracht naar het niveau van 1995 .

Tabbers pakt ‘zijn’ reep op en bekijkt het wikkel nog eens aandachtig. ,,Wij zijn al jaren bezig om andere ingrediënten in onze producten te stoppen die, zonder dat we de smaak verliezen, minder ongezond zijn. Al zit daar een grens aan - een grens die we inmiddels bijna hebben bereikt. Verder hanteren we kleinere porties. Zo werken wij mee aan het terugdringen van overgewicht. We hebben daar een grote rol in als belangrijke aanbieder van chocolade en kauwgom.”